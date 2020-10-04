Про це свідчать дані ЦВК.
“Ляшко Росіта Олександрівна – громадянка України, освіта вища, безпартійна, фізична особа підприємець, судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня”, – йдеться у відомостях про кандидата.
- На XXVII З’їзді “Радикальної партії” прийняли рішення щодо участі РПЛ у місцевих виборах та висунули Олега Ляшка кандидатом у народні депутати по 208 округу.