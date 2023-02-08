У вівторок, 7 січня, колишнього офіцера лондонської поліції посадили у в’язницю на понад 30 років за серію зґвалтувань і жорстоке поводження з жінками.

Про це сповіщає Reuters.

Девід Керрік, який працював в поліції Лондона, використовував своє становище, щоб залякувати жертв. Він говорив, що ніхто не повірить їхньому слову проти чинного офіцера. Одна жертва розповіла суду, що Керрік погрожував їй кийком, а також надіслав йому фотографію своєї вогнепальної зброї, виданої поліцією, зі словами: “Пам’ятай, я бос”.

Зазначено, що 48-річний чоловік раніше визнав себе винним за 49 пунктами звинувачення, пов’язаними з 12 жертвами в період з 2003 по 2020 рік. Злочини Керріка, які включали 24 пункти звинувачення у зґвалтуваннях, були скоєні під час перебування в Метрополіссі.

У вівторок він з’явився перед лондонським судом, де йому призначили 36 довічних ув’язнень із мінімальним терміном у 32 роки.

“Вони були жертвами вашого злочинного мислення. Вплив людей, які займають такі ж владні посади, як ви в минулому, стоїть на шляху революції жіночої гідності”, – заявив суддя.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Брейверман назвала злочини Керріка “шрамом” на поліції, додавши, що “життєво важливо з’ясувати, як він міг так довго носити форму”.

Керрік визнав себе винним у загалом 49 злочинах, включаючи зґвалтування, спробу зґвалтування, сексуальне насильство, незаконне ув’язнення та примусову поведінку. Деякі з постраждалих зазначили у своїх письмових заявах, що вони більше не почуваються в безпеці в оточенні поліції. “Щоразу, коли я бачу поліцейського чи поліцейську машину, я завмираю”, — зізналася одна з жертв.