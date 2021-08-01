У Фінляндії соліст популярного гурту Lordi та Санта Клаус, більш відомий як Йоулупуккі, відвідали пункт вакцинації та отримали щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомила мерія міста Рованіємі.

Санта мав прибути на щеплення о 13:00. Також 1 серпня вакцинували соліста популярного гурту Lordi. Зазначається, що жителі міста могли отримати ін’єкцію на вихідних без попереднього запису.

“Пан Lordi сьогодні отримав свою другу дозу в Рованіємі. Йоулупуккі сказав, що був одним із перших, хто отримав вакцину від коронавірусу, через свій вік”, — ідеться в повідомленні.

Фото: Rovaniemen kaupunki

Станом на 1 серпня у Фінлядндії виявили понад 107 тисяч випадків коронавірусу, 982 людини померли. Загалом у країні повністю вакцинували понад 1,5 млн людей, першу дозу отримали більш ніж 3,5 млн фінів.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.