Луганщина: Українські бійці зупинили наступ росіян поблизу Білогорівки

У Луганські області Збройні сили України зупинили наступ російських військових поблизу Білогорівки. Внаслідок чого на цьому та інших напрямках армійці РФ зазначали значних втрат.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, росіяни націлені на штурм Бахмута, тому влаштовують “терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста”. На межі областей протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних ударів, 3 мінометних обстріли, провели дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

Також серйозно постраждало Верхньокам’янське – по ньому росіяни били з артилерії й “Градів” та застосовували авіацію. Водночас окупанти потужно обстріляли з “Градів” Білогорівку.

Гайдай додав, що ворог відправляє нещодавно мобілізованих мешканців окупованих населених пунктів Луганщини в бій, проте просуватися вперед окупантам не вдається. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, Збройні сили України утримують свої позиції.

Зокрема, росіяни обіцяли швидко відновити об’єкти критичну інфраструктуру на окупованих ними територіях, але в них виникли труднощі з ремонтом та з підвезенням питної, технічної води.