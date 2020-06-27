Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

“Конституція – основний закон. Ми її зробимо за два роки. Кілька варіантів мені вже запропоновано, але вони не годяться. Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. Ще до прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз – до голів райвиконкомів, губернатора”, – заявив Лукашенко.

За його словами, місцева влада повинна більш широко займатися своїми територіями, тому що “на місці їм видніше”. “Що стосується перерозподілу повноважень нагорі – президент, парламент, уряд, – це все повинно бути прописано в Конституції. Вона буде прийматися на референдумі, ми повинні чітко визначити, яким шляхом будемо йти. Або ми підемо шляхом, як пропонують сьогодні мої “альтернативники”, через приватизацію, реформи і так далі – це не зі мною, я не піду на злам соціального устрою нашої країни”, – сказав президент.

Лукашенко також переконаний, що повернення до Конституції зразка 1994 року – це рух назад.