Про це повідомляє білоруський державний телеканал “Білорусь-1”.

“Як стало відомо, президент сьогодні прийняв рішення про відставку чинного складу уряду. Відповідний указ підписаний главою держави”, — йдеться в повідомленні.

На момент публікації новини відповідний указ не був оприлюднений на сайті президента.

Водночас пресслужба білоруського лідера поінформувала, що у першій половині дня 3 червня Лукашенко провів нараду з головою Ради Республіки Наталією Кочановою, головою Палати представників Володимиром Андрейченком, главою Адміністрації Президента Ігорем Сергієнком та держсекретарем Ради безпеки Андрієм Равковим. Зустріч була присвячена обговоренню пропозицій щодо нового складу уряду.

Під час зустрічі Лукашенко повідомив, що масштабних змін у складі уряду не буде у зв’язку з економічною кризою, викликаною пандемією COVID-19.

“Тому різкий злам, заміна всіх членів Уряду була б неправильною з точки зору поточного моменту. Та й потреби такої немає. Виросло нове покоління керівників, які себе добре показали і працювали непогано в уряді. Навіщо їх міняти? Вони можуть працювати”, — вважає президент.

Варто зазначити, що рішення білоруський лідер прийняв напередодні виборів президента, запланованих на 9 серпня. За словами Лукашенка, “завжди напередодні виборів чинний президент визначав уряд заздалегідь, щоб люди, голосуючи за чи проти, розуміли, хто буде займатися розв’язанням нагальних питань”.