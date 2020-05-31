У Білорусі масово затримують опозиційних активістів

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Весна”.
У Мінську були затримані три члена ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановськоъ (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якої не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко.
Активістів затримують також в Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах.
Фото: spring96.org
В цей день в ряді міст Білорусі планувалися пікети зі збору підписів на підтримку Тихановськоъ.
У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколи Статкевича, який прямував до пікету біля Комаровського ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів в президенти. Статкевич входить до ініціативної групи опозиціонера з Гомеля Володимира Непомнящих.
Як випливає з відеоролика, опублікованого в Telegram-каналі NEXTA Live, за машиною, де знаходилися Статкевич і його дружина Марина Адамович, невідривно слідував чорний мікроавтобус.
“За нами їде міліція, нас переслідують”, – коментує чоловік, який знімав відео.
Коли машина зі Статкевичем зупиняється на світлофорі, переслідувачі – чоловіки в цивільному – під’їжджають впритул, виходять, відкривають обидві передні двері і забирають у Адамовича ключі від машини. Потім відео обривається.
За відомостями центру “Весна”, співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.
Зараз в ЦВК реєструють ініціативні групи з висунення кандидатів в президенти, які з 21 травня по 19 червня зможуть збирати підписи на підтримку висування свого кандидата.
Саме висунення кандидатів пройде з 20 червня по 4 липня, реєстрація – з 5 по 14 липня. Дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Основний день голосування – 9 серпня.
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