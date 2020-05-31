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У Білорусі масово затримують опозиційних активістів

У Білорусі в неділю, 31 травня, проходять масові затримання опозиційних активістів.

Неділя, 31 травня 2020, 20:11

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Весна”.

У Мінську були затримані три члена ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановськоъ (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якої не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко.

Активістів затримують також в Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах.

Фото: spring96.org

В цей день в ряді міст Білорусі планувалися пікети зі збору підписів на підтримку Тихановськоъ.

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколи Статкевича, який прямував до пікету біля Комаровського ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів в президенти. Статкевич входить до ініціативної групи опозиціонера з Гомеля Володимира Непомнящих.

Як випливає з відеоролика, опублікованого в Telegram-каналі NEXTA Live, за машиною, де знаходилися Статкевич і його дружина Марина Адамович, невідривно слідував чорний мікроавтобус.

“За нами їде міліція, нас переслідують”, – коментує чоловік, який знімав відео.

Коли машина зі Статкевичем зупиняється на світлофорі, переслідувачі – чоловіки в цивільному – під’їжджають впритул, виходять, відкривають обидві передні двері і забирають у Адамовича ключі від машини. Потім відео обривається.

За відомостями центру “Весна”, співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.

Зараз в ЦВК реєструють ініціативні групи з висунення кандидатів в президенти, які з 21 травня по 19 червня зможуть збирати підписи на підтримку висування свого кандидата.

Саме висунення кандидатів пройде з 20 червня по 4 липня, реєстрація – з 5 по 14 липня. Дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Основний день голосування – 9 серпня.

Теги: протести, вибори, Беларусь

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