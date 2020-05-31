У Білорусі масово затримують опозиційних активістів

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр “Весна”.

У Мінську були затримані три члена ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановськоъ (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якої не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко.

Активістів затримують також в Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах.

Фото: spring96.org

В цей день в ряді міст Білорусі планувалися пікети зі збору підписів на підтримку Тихановськоъ.

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколи Статкевича, який прямував до пікету біля Комаровського ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів в президенти. Статкевич входить до ініціативної групи опозиціонера з Гомеля Володимира Непомнящих.

Як випливає з відеоролика, опублікованого в Telegram-каналі NEXTA Live, за машиною, де знаходилися Статкевич і його дружина Марина Адамович, невідривно слідував чорний мікроавтобус.

“За нами їде міліція, нас переслідують”, – коментує чоловік, який знімав відео.

Коли машина зі Статкевичем зупиняється на світлофорі, переслідувачі – чоловіки в цивільному – під’їжджають впритул, виходять, відкривають обидві передні двері і забирають у Адамовича ключі від машини. Потім відео обривається.

За відомостями центру “Весна”, співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.