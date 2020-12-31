Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився своїм передноворічним бажанням, спілкуючись з журналістами та співробітниками білоруського Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології. Він хотів би, щоб народ коли-небудь йому подякував".

Про це повідомляє БелТА.

“Бажання у мене одне: щоб народ коли-небудь сказав “дякую” за те, що ми зробили за цей проміжок часу. Але ж зробили чимало – велике бачиться на відстані. Нам пощастило, що саме ми з вами побудували першу суверенну і незалежну державу”, – заявив він.

Також Лукашенко нагадав, що саме він залишається “черговим по країні”, поки “всі п’ють”.

“Коли всі п’ють – а на Новий рік всі п’ють, – хоч одна людина, відповідальна за країну, черговий по країні, має бути тверезою”, – сказав він.