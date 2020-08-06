Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив сумнів в тому, що Володимир Зеленський на посаді президента України покаже результат.

Про це Лукашенко розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Зокрема, Зеленського Лукашенко назвав хорошою і розумною людиною, але висловив сумнів, що той досягне успіху в управлінні країною.

“Володя (Володимир Зеленський – ред.) – хороша людина. <...> Він, звичайно, не дурна людина, хоч і з іншої сфери. Але при цьому скажу вам дивну річ: повірте мені як досвідченому президенту – президентами не стають, президентами народжуються. якщо у тебе від природи немає президентського або стрижня, або, я не знаю, чого, якщо немає цієї закваски, то ти не будеш президентом”, – сказав Лукашенко.

Лукашенко вважає, що Зеленський навряд чи буде успішним президентом – “у нього не вистачить часу”.

“Треба дії давати і результат давати зараз. А результату цього немає”, – зазначив білоруський президент і висловив думку, що Зеленський не подасть у відставку в разі невдачі.

“Володя може (встати і піти – ред.), він за характером такий. Хоча він розумний, і, я думаю, не зробить цього”, – продовжив Лукашенко.