Лідерів фракцій збирають на 23:00 до спікера Дмитра Разумкова на нараду про порядок позачергової сесії , яка відбудеться у вівторок о 8 ранку

Про це стало відомо #Буквам із джерел серед лідерів фракцій.

“Нас збирають, але порядок денний не відомий. Зараз йде засідання фракції “слуг”, а потім вже і нас зберуть”, – сказав депутат.

Інформацію також підтвердив лідер фракції “Голоса” Сергій Рахманін.

Він не виключив, що на нараді обговорять питання запровадження надзвичайного стану.

“Голова Верховної Ради проти ночі оголошує нараду. Подейкуть, за участю Кабміну и РНБОУ. Президент анонсує низку обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режиму.

Зібравши ці факти докупи, читаємо намір (поки тільки намір) оголосити надзвичайний стан. Для тих, хто не знає – в умовах надзвичайного стану парламент мусить працювати сесійно”,- написав Рахманін.

“Що з цим стоїть і чим це загрожує? Перше. Надзвичайний стан – це завжди обмеження прав і свобод. Це заборона страйків і масових заходів. Це можливі обмеження у пересуванні, табу на проведення виборів, додаткові повноваження силовиків та інші ласощі. Друге. Якщо влада наважується на введення надзвичайного стану, це означає, що без обмеження прав громадян вона не може впоратися із якоюсь проблемою”? – додав лідер фракції “Голоса”.