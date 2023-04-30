Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), лише 13% українців вважають День перемоги 9 травня важливим/улюбленим святом. Ще менше - 5% - вважають важливим День праці 1 травня.

Про це повідомляє КМІС.

Згідно з даними опитування, яке проводилось у лютому 2023 року, лише 13% українців назвали День перемоги 9 травня важливим або улюбленим святом. Також 5% українців вважають важливим День праці 1 травня.

Варто зауважити, що вподобання Дня перемоги та Дня праці серед українців поступово зменшувалось.

Зокрема у 2013 році День перемоги вважали важливим 40% українців, у 2016 році 35%, у 2017 році 37%, у 2018 році 31%, у 2020 році 33%, у 2021 році 30% і у 2023 році 13%.

Щодо Дня праці, то у 2013 році його називали важливим 10%, у 2016 році 7%, у 2017 році 12%, у 2019 році 9%, у 2020 році 11%, у 2021 році 12% та у 2023 році 5%.

Водночас найулюбленішими святами українців залишаються одні із найбільших релігійних свят – Пасха та Різдво – 70% та 69% відповідно.

Далі йдуть День Незалежності України – 53%, День захисників та захисниць – 54% та Новий рік – 52%.

Опитування проводилось у період 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитано 2002 респонденти з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованого Криму.