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Лише 2% українців позитивно ставляться до росіян – опитування

Нині українці найчастіше висловлюють негативне ставлення до Росії (94%) та Білорусі (81%), водночас лише 2% респондентів позитивно ставляться до росіян.

Середа, 5 квітня 2023, 21:02
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Про це свідчать дані опитування щодо зовнішньополітичні орієнтації громадян України від Центру Разумкова.

Так, відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Польщі (94%), Великої Британії (91%), Литви (91%), Естонії (90%), Латвії (90%), Канади (90%), Чехії (88%), США (88%), Нідерландів (86%), Франції (86%), Німеччини (85%), Молдови (82,5%), Словаччини (82,5%), Ізраїлю (75%), Японії (74%), Туреччини (72,5%), Грузії (70%), Румунії (69%), Вірменії (66%), Азербайджану (65%).

Окрім цього, відносна більшість (46%) позитивно ставляться до Індії.

Тоді як негативне ставлення найчастіше висловлюється до Росії (94%), Білорусі (81%), Ірану (73,5%), Китаю (60%), Угорщини (46,5%).

Згідно з дослідженням, негативне ставлення до РФ висловлює переважна більшість жителів усіх регіонів — від 90% жителів східного регіону до 97% жителів центрального регіону.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до Росії негативно 95,5%, серед тих, хто спілкується російською — 88%.

Якщо у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії, у червні 2017 р. — нейтральне ставлення (42,5%), то за даними нинішнього опитування, лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% — негативне, 14% — нейтральне.

Примітно, що позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів східного та південного регіонів, 2% жителів центрального регіону і 0% жителів західного регіону.

Одначе негативне ставлення — відповідно 70%, 56,5%, 80% та 84%.

Зокрема серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян РФ висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською — 5%, негативне ставлення — відповідно 82% і 59,5%.

Водночас негативно ставляться до Уряду та Державної Думи Росії переважна більшість респондентів – 97%.

Довідка. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в межах проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: зовнішньополітичні орієнтації українців, ізоляція росіян, ізоляція рф, опитування, респонденти, ставлення до росіян

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