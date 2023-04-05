Лише 2% українців позитивно ставляться до росіян – опитування

Про це свідчать дані опитування щодо зовнішньополітичні орієнтації громадян України від Центру Разумкова.
Так, відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Польщі (94%), Великої Британії (91%), Литви (91%), Естонії (90%), Латвії (90%), Канади (90%), Чехії (88%), США (88%), Нідерландів (86%), Франції (86%), Німеччини (85%), Молдови (82,5%), Словаччини (82,5%), Ізраїлю (75%), Японії (74%), Туреччини (72,5%), Грузії (70%), Румунії (69%), Вірменії (66%), Азербайджану (65%).
Окрім цього, відносна більшість (46%) позитивно ставляться до Індії.
Тоді як негативне ставлення найчастіше висловлюється до Росії (94%), Білорусі (81%), Ірану (73,5%), Китаю (60%), Угорщини (46,5%).
Згідно з дослідженням, негативне ставлення до РФ висловлює переважна більшість жителів усіх регіонів — від 90% жителів східного регіону до 97% жителів центрального регіону.
Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до Росії негативно 95,5%, серед тих, хто спілкується російською — 88%.
Якщо у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії, у червні 2017 р. — нейтральне ставлення (42,5%), то за даними нинішнього опитування, лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% — негативне, 14% — нейтральне.
Примітно, що позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів східного та південного регіонів, 2% жителів центрального регіону і 0% жителів західного регіону.
Одначе негативне ставлення — відповідно 70%, 56,5%, 80% та 84%.
Зокрема серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян РФ висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською — 5%, негативне ставлення — відповідно 82% і 59,5%.
Водночас негативно ставляться до Уряду та Державної Думи Росії переважна більшість респондентів – 97%.
Довідка. Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в межах проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
- Станом на зараз 92% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та проголосували б за вступ до організації.
- У Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які знаходяться в окупації.
- 67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти “не у віддаленому майбутньому”.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.