Джерело: президент Литви Гітанас Науседа в Twitter.

“Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі”, — написав він.

До Дня Конституції України литовський лідер прибув до Києва з неоголошеним візитом, передала його пресслужба. Вчора він був у Гаазі, де порушили питання підтримки України.

У межах поїздки Науседа зустрінеться з президентом Володимиром Зеленський. Глави країн порушать питання саміту НАТО у Вільнюсі, підтримку України та вступ до ЄС.

Гітанас Науседа буде присутній на заходах з нагоди Дня Конституції України.