Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в 2020 році планується відкрити продаж нафти за криптовалюту.

Про це повідомляє місцева газета El Nacional.

Він пояснив, що в Венесуелі вже продають за криптовалюту залізо і сталь.

“Ми збираємося продавати венесуельську нафту за Petro (криптовалюта, – ред.). Ми вже продаємо за нього венесуельські залізо і сталь. У нас є підписаний контракт на продаж нафти, сталі, заліза, алюмінію і частини видобутого золота за Petro”, – повідомив Мадуро.

За його словами, це свого роду відповідна міра на американські економічні санкції.

Криптовалюта Petro працює в Венесуелі з лютого 2018 року. Це був вимушений захід для подолання фінансової блокади з боку США.

Petro базується на блокчейн-платформі Ethereum. До нього прив’язана нова валюта Венесуели суверенний болівар, який ввели після гіперінфляції колишньої валюти – венесуельського болівара.