Про це повідомляє місцева газета El Nacional.
Він пояснив, що в Венесуелі вже продають за криптовалюту залізо і сталь.
“Ми збираємося продавати венесуельську нафту за Petro (криптовалюта, – ред.). Ми вже продаємо за нього венесуельські залізо і сталь. У нас є підписаний контракт на продаж нафти, сталі, заліза, алюмінію і частини видобутого золота за Petro”, – повідомив Мадуро.
За його словами, це свого роду відповідна міра на американські економічні санкції.
Криптовалюта Petro працює в Венесуелі з лютого 2018 року. Це був вимушений захід для подолання фінансової блокади з боку США.
Petro базується на блокчейн-платформі Ethereum. До нього прив’язана нова валюта Венесуели суверенний болівар, який ввели після гіперінфляції колишньої валюти – венесуельського болівара.
- 5 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти деяких чиновників Венесуели, блокуючи їх активи.
- Влада таких європейських країн, як Франція, Іспанія, Німеччина, Великобританія і Нідерланди 16 липня заявили про те, що розглядають можливість введення санкцій проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.