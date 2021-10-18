Засновниця українського бренду цукерок YARO Юлія Привалова опублікувала анекдот, у якому кепкувала з українських націоналістів. У соцмережах закликають до бойкоту, товари бренду зникають з онлайн-магазинів.

Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 17 жовтня, активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах скриншот допису з Instagram-акаунту Юлії Прівалової @yuliak89. На ньому можна побачити власне Юлію та її чоловіка — Даніїла Прівалова. Вони позують на Червоній площі в Москві.

Один з користувачів звинуватив подружжя в сепаратизмі, на що Прівалова відповіла анекдотом про москаля і бандерівця, який “нас**в в штани”.

Родина Прівалових володіє брендом YARO, який продає рослинну їжу (солодощі та страви). Відповідні торгові марки зареєстровані на Даніїла та Юлію Прівалових.

Продукцію YARO у своїх магазинах продають мережі “Сільпо”, “Ашан”, “Мегамаркет”, “ЕкоЛавка” тощо. Також товари бренду можна знайти на сайтах численних Інтернет-магазинів, зокрема “Антошка” та Rozetka.

Реакція на допис

Після суперечливого коментаря Прівалової в соцмережі Стерненко закликав компанії та заклади бойкотувати YARO.

“Закликаю їх (компанії та заклади — ред.) відмовитись від співпраці з Пріваловою, якщо вони цінують свою репутацію та поважають Україну”, — написав він.

Того ж вечорі народний депутат з фракції “Європейської Солідарності” у Верховній Раді Володимир Ар’єв написав у Facebook, що раніше купляв продукцію бренду, але тепер не робитиме цього, і закликав до того ж інших.

“У компанії YARO є засновниця, яка, здається, не дуже здорова. Себто, захворіла окупантами і антиукраїнськими анекдотами. Я купував їхню продукцію. Більше не буду і вас закликаю. Такі хвороби засновників лікуються тільки гривнею. Надійно”, — написав нардеп.

Під дописами на сторінках партнерів YARO в соцмережах почали з’являтися заклики до припинення співпраці.

Зникнення товарів YARO

Партнери бренду поки не виступили з офіційними заявами, у яких би відкрито заявили про відмову від співпраці через згаданий допис.

Утім товари бренду вже зникають з сайтів партнерів. Зокрема, продукція YARO більше не доступна для замовлення на сайті Rozetka.

За словами Стерненка, вчора в наявності було понад 50 позицій. На момент написання матеріалу на сайті було тільки дві позиції з позначкою “Немає в наявності”.

Також неможливо зробити замовлення через сайт “Сільпо”.

Реакція YARO

На тлі жвавих обговорень допису та закликів до бойкотування бренду Прівалова зробила свою сторінку в соцмережі приватною.

Водночас вона опублікувала коментар щодо ситуації, яка склалася, на сторінці в Facebook.

Прівалова пише, що її “втягують в скандал” через “вирвану з контексту ситуацію”.

Вона перепросила за анекдот:

“Що стосується анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття. Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе”.

Також вона заявила, що “завжди вважала себе патріотом своєї країни” і вважає так досі.

На сторінці бренду тим часом з’явився допис, у якому команда YARO заявляє про “низку звинувачень та вірусних інформаційних атак”.

В YARO переконують, що ідея компанії завжди була “суто українською”. Вся продукція виготовляється в Україні — українськими підрядниками з української сировини, пишуть представники YARO.

В YARO також перепросили, утім в дописі не зазначено, за що.