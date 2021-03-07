Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Результат Магучіх – 200 см. Вона стала чемпіонкою Європи.

Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок, здобувши золото у віці 19 років 169 днів. Попередній рекорд належав румунці Аліні Астафей, котра виграла зимову континентальну першість 1989 року у віці 19 років 256 днів.

За більш аніж півсторічну історію чемпіонатів Європи у приміщеннях Ярослава Магучіх стала лише 12-тою атлеткою, котрій вдалося здолати двометрову висоту на цих змаганнях.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for European Athletics

Срібло виборола ще одна українка, Ірина Геращенко, вона подолала планку на висоті 198 см.

У змаганні брала участь і українка Юлія Левченко, але вона до п’єдесталу не “дострибнула” три сантиметри, її результат – 194.

Бронзу виграла Еллі Юннілі (196 см).

ФЛАУ повідомила, що Магучіх намагалася взяти ще й висоту 207 см, але українці це не вдалося.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщеннях відбувався Торуні із 4-го до 7 березня.

  • Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка виступає в стрибках у висоту, була визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.