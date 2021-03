Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Результат Магучіх – 200 см. Вона стала чемпіонкою Європи.

Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок, здобувши золото у віці 19 років 169 днів. Попередній рекорд належав румунці Аліні Астафей, котра виграла зимову континентальну першість 1989 року у віці 19 років 256 днів.

За більш аніж півсторічну історію чемпіонатів Європи у приміщеннях Ярослава Магучіх стала лише 12-тою атлеткою, котрій вдалося здолати двометрову висоту на цих змаганнях.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for European Athletics

Yaroslava the Mighty! 💪

The 19-year-old Ukrainian landed her first senior title in the high jump in #Torun2021. 🥇 pic.twitter.com/tYw90iQ5EI

— European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021