Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, що відбувався у польському Торуні.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

Результат Магучіх – 200 см. Вона стала чемпіонкою Європи.

Ярослава Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок, здобувши золото у віці 19 років 169 днів. Попередній рекорд належав румунці Аліні Астафей, котра виграла зимову континентальну першість 1989 року у віці 19 років 256 днів.

За більш аніж півсторічну історію чемпіонатів Європи у приміщеннях Ярослава Магучіх стала лише 12-тою атлеткою, котрій вдалося здолати двометрову висоту на цих змаганнях.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images for European Athletics

Yaroslava the Mighty! 💪 The 19-year-old Ukrainian landed her first senior title in the high jump in #Torun2021. 🥇 pic.twitter.com/tYw90iQ5EI — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021

Срібло виборола ще одна українка, Ірина Геращенко, вона подолала планку на висоті 198 см.

У змаганні брала участь і українка Юлія Левченко, але вона до п’єдесталу не “дострибнула” три сантиметри, її результат – 194.

Бронзу виграла Еллі Юннілі (196 см).

ФЛАУ повідомила, що Магучіх намагалася взяти ще й висоту 207 см, але українці це не вдалося.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщеннях відбувався Торуні із 4-го до 7 березня.