Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

“За рік повномасштабної війни ми з фахівцями Держекоінспекції вже задокументували понад 2300 злочинів проти природи. Розмір збитків сягає майже 1,9 трильйона гривень”, — сказав він.

За словами Стрільця, наразі майже 500 тис. га під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. Зокрема, окуповані 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідників. Водночас 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

Також близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення. Серед них і червонокнижні види. Вже зафіксовано близько тисячі випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини, додав міністр захисту довкілля.

Крім того, у зоні бойових дій знаходиться найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин, а збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн гривень.

Своїми діями РФ сприяє і посиленню кліматичної кризи, адже спричиняє додаткові прямі викиди вуглецю в атмосферу в обсягу близько 33 млн тонн.

Як зазначив Стрілець, лише від пожеж у лісах, на сільськогосподарських та інших об’єктах під час бойових дій в атмосферу потрапило понад 23 млн тонн парникових газів.