Майже по всій території України пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 17 січня

За даними синоптиків у вівторок, 17 січня, фактично у всіх областях очікуються опади у вигляді дощу

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні, окрім східних регіонів, пройдуть невеликі дощі. У Карпатському регіоні – помірні опади.

У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості областей вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а в Одеській і Миколаївській областях, а також у Криму – від +7 до +12 градусів.

У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.