Майже по всій території України пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 17 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні, окрім східних регіонів, пройдуть невеликі дощі. У Карпатському регіоні – помірні опади.
У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У більшості областей вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а в Одеській і Миколаївській областях, а також у Криму – від +7 до +12 градусів.
У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.