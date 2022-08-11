Сьогодні фактично у всіх українських областях очікуються дощі та грози. Омине негода лише два регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні – дощі з грозами. Температура повітря прогріється до +22…+26 градусів.

Майже у всіх центральних регіонах також дощі та грози. Сонячно буде лише на Дніпропетровщині. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів. Найспекотніше буде знову ж таки на Дніпропетровщині – +30…+32.

На півночі – дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +27 градусів.

На сході опади у вигляді дощу та грози очікуються у Харківській та Донецькій областях, тоді як на Луганщині – сухо. Повітря прогріється до +30…+33 градусів.

На півдні також сьогодні пройдуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У Києві сьогодні – дощі та грози. Вдень повітря прогріється до +24…+26 градусів.