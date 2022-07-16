Майже половина українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 16 липня

Сьогодні, 16 липня, фактично половину українських областей накриють дощі, однак на іншій половині країни буде сонячно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні на заході буде сонячно та тепло. Температура повітря, залежно від регіону, коливатиметься від +21 до +25 градусів, за винятком Закарпаття, де, традиційно, найтепліше – +25…+27 градусів.

У центральних регіонах погода буде досить різноманітною. Так, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дощитиме, проте буде спекотно – від +25 до +31 градуса. А от у Вінницькій та Черкаській областях без опадів та з температурою від +23 до +26.

На півночі буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів.

У східних регіонах сьогодні дощитиме, проте температура повітря буде високою – +27…+30 градусів.

Дощитиме і на півдні. Омине волога погода лише Кримський півострів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів. Температура повітря від +23 до +25 градусів.