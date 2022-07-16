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Майже половина українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 16 липня

Сьогодні, 16 липня, фактично половину українських областей накриють дощі, однак на іншій половині країни буде сонячно.

Субота, 16 липня 2022, 07:24
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні на заході буде сонячно та тепло. Температура повітря, залежно від регіону, коливатиметься від +21 до +25 градусів, за винятком Закарпаття, де, традиційно, найтепліше – +25…+27 градусів.

У центральних регіонах погода буде досить різноманітною. Так, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дощитиме, проте буде спекотно – від +25 до +31 градуса. А от у Вінницькій та Черкаській областях без опадів та з температурою від +23 до +26.

На півночі буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів.

У східних регіонах сьогодні дощитиме, проте температура повітря буде високою – +27…+30 градусів.

Дощитиме і на півдні. Омине волога погода лише Кримський півострів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів. Температура повітря від +23 до +25 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 16 липня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Україна, Укргідрометцентр

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