російсько-українська війна
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14 вересня

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Майже вся Україна опиниться у полоні дощів, без опадів лише у Криму: прогноз погоди на 15 вересня

За прогнозами синоптиків у четвер, 15 вересня, майже у всіх областях йтиме дощ. Винятком стане лише півострів Крим.

Четвер, 15 вересня 2022, 07:28
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході протягом дня очікуються сильні дощі. Однак температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів.

У центральних регіонах дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+21 градус.

Сильні дощі пройдуть й на півночі. Температура повітря від +17 до +20 градусів.

Окутають дощі і східні регіони. Повітря вдень прогріється до +17…+20 градусів.

У південних областях очікуються невеликі дощі, а в Криму зовсім без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +27 градусів, на Одещині – +26…+28 градусів.

У Києві сьогодні очікуються сильні дощі. Повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 15 вересня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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