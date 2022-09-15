Майже вся Україна опиниться у полоні дощів, без опадів лише у Криму: прогноз погоди на 15 вересня

За прогнозами синоптиків у четвер, 15 вересня, майже у всіх областях йтиме дощ. Винятком стане лише півострів Крим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході протягом дня очікуються сильні дощі. Однак температура повітря становитиме від +18 до +23 градусів.

У центральних регіонах дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+21 градус.

Сильні дощі пройдуть й на півночі. Температура повітря від +17 до +20 градусів.

Окутають дощі і східні регіони. Повітря вдень прогріється до +17…+20 градусів.

У південних областях очікуються невеликі дощі, а в Криму зовсім без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +27 градусів, на Одещині – +26…+28 градусів.

У Києві сьогодні очікуються сильні дощі. Повітря прогріється до +17…+19 градусів.