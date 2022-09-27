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26 вересня

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Майже вся Україна опиниться у полоні дощів: прогноз погоди на 27 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у вівторок, 27 вересня, у низці українських областей йтимуть дощі. Оминуть опади лише сім областей.

Вівторок, 27 вересня 2022, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх західних регіонах сьогодні дощитиме. Без опадів лише на Волині та Рівненщині. Температур повітря коливатиметься від +13 до +19 градусів, залежно від регіону.

У центральних регіонах дощі накриють всі області, окрім Дніпропетровської. Стовпчики термометрів покажуть +15…+19 градусів.

У північних областях – дощі, на Сумщині опади будуть інтенсивними. Вдень повітря прогріється до +13…+16 градусів.

На сході сильні дощі пройдуть на Харківщині, а у решті областей – сонячно й сухо. Температура повітря від +17 до +20 градусів.

У південній частині України невеликі дощі накриють Одеську та Миколаївську області, у решті – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +20 до +23 градусів.

У Києві сьогодні пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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