Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +20 градусів, протягом доби дощитиме.
На півночі температура вдень буде +13…+20 градусів, можливі опади.
У східних областях також дощитиме. Удень буде від +23 до +28 градусів.
На півдні температура температура буде 21-28 градусів. Всюди, окрім Криму, дощитиме.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +15..+17 градусів, дощитиме.
- За прогнозами синоптиків у суботу, 17 вересня, майже вся Україна опиниться у полоні дощів та грози. Омине негода лише три регіони.