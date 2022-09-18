За даними синоптиків у неділю, 18 вересня, у більшості регіонів України, за винятком Криму, будуть осінні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +20 градусів, протягом доби дощитиме.

На півночі температура вдень буде +13…+20 градусів, можливі опади.

У східних областях також дощитиме. Удень буде від +23 до +28 градусів.

На півдні температура температура буде 21-28 градусів. Всюди, окрім Криму, дощитиме.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +15..+17 градусів, дощитиме.