Про це повідомляє телеканал NBC News.

На відео, опублікованому в Twitter, Флінн на сцені церкви Доброї Новини в Юба-Сіті, Каліфорнія, стоїть разом із групою людей.

Захід проходив 16 липня, згідно із повідомленням Дейва Брайана, пастора церкви.

Відео транслювалося в прямому ефірі на веб-сайті церкви, але потім було видалено. Проте воно було збережено користувачами Twitter.

“Ми хотіли, щоб це була гвинтівка, яка б, як ми думали, підійшла би для генерала. Тому ми і обрали старий добрий класичний камуфляж. У будь якому випадку – це одна з найкращих із нашої зброї”, – сказав чоловік Флінну, що викликало сміх у натовпі.

Флінн відповів: “Може бути, я знайду когось у Вашингтоні, округ Колумбія”. Натовп знову засміявся.

FLYNN: “Maybe I’ll find somebody in Washington D.C…”

Trump’s now-pardoned former National Security Advisor General Michael Flynn

*jokes* about assassination at the “Church of Glad Tidings” in Yuba, CA, as he gets a semi-automatic rifle. 😳pic.twitter.com/G5JfqTbGD3

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 25, 2021