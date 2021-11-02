Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 188 осіб;
- летальних випадків – 700;
- одужало – 12 639 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 133 592 (зокрема методом ПЛР – 56 930, методом ІФА – 19 553);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 109.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 955 693 особи;
одужало – 2 454 737 осіб;
летальних випадків – 68 727;
проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1738 випадків;
Вінницька область – 342 випадки;
Волинська область – 640 випадків;
Дніпропетровська область – 1621 випадок;
Донецька область – 741 випадок;
Житомирська область – 225 випадків;
Закарпатська область – 269 випадків;
Запорізька область – 1341 випадок;
Івано-Франківська область – 296 випадків;
Київська область – 810 випадків;
Кіровоградська область – 74 випадки;
Луганська область – 431 випадок;
Львівська область – 1104 випадки;
Миколаївська область – 710 випадків;
Одеська область – 1908 випадків;
Полтавська область – 1065 випадків;
Рівненська область – 757 випадків;
Сумська область – 570 випадків;
Тернопільська область – 497 випадків;
Харківська область – 1337 випадків;
Херсонська область – 795 випадків;
Хмельницька область – 446 випадків;
Черкаська область – 742 випадки;
Чернівецька область – 649 випадків;
Чернігівська область – 347 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).
- В Україні за 31 жовтня зафіксовано майже 13 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.