В Україні за минулу добу, 1 листопада, зафіксовано 19 455 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 188 осіб;

летальних випадків – 700;

одужало – 12 639 осіб;

здійснено тестувань за добу – 133 592 (зокрема методом ПЛР – 56 930, методом ІФА – 19 553);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 109.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 955 693 особи;

одужало – 2 454 737 осіб;

летальних випадків – 68 727;

проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1738 випадків;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 640 випадків;

Дніпропетровська область – 1621 випадок;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 225 випадків;

Закарпатська область – 269 випадків;

Запорізька область – 1341 випадок;

Івано-Франківська область – 296 випадків;

Київська область – 810 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 431 випадок;

Львівська область – 1104 випадки;

Миколаївська область – 710 випадків;

Одеська область – 1908 випадків;

Полтавська область – 1065 випадків;

Рівненська область – 757 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 497 випадків;

Харківська область – 1337 випадків;

Херсонська область – 795 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 742 випадки;

Чернівецька область – 649 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).