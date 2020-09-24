Майже 40 % українців вважають, що реформа децентралізації поліпшила ситуацію в їхній місцевості.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг” з 19 по 22 вересня.

Зокрема, 39 % вважають, що у зв’язку із децентралізацією влади ситуація у їхній місцевості поліпшилася, 36 % вважають, що вона не змінилася, лише 16 % – побачили погіршення.

Крім того, половина опитаних не бачить загрози розколу країни внаслідок процесу децентралізації влади, водночас третина – протилежної думки. Останніх більше серед старших респондентів та мешканців сіл.

Соціологічне опитування було проведене в період з 19 по 22 вересня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4 %.