Маколей Калкін заявлений у списку акторів, які будуть зніматися в десятому сезоні серіалу-антології "Американська історія жахів".

Про це повідомив шоуранер Райан Мерфі.

Для Калкіна це буде перша велика роль в серіалі.

Також у картині знімуться Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уіттрок.

Варто зазначити, що в десятий сезон повернуться головні герої антології Сара Полсон і Еван Пітерс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #AHSSeason10 Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 26 Фев 2020 в 7:50 PST



У відео, яке опублікував Мерфі, грає трек Орвілла Пека Dead of Night, що може розцінюватися як відсилання до теми шоу.