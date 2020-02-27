Про це повідомив шоуранер Райан Мерфі.
Для Калкіна це буде перша велика роль в серіалі.
Також у картині знімуться Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уіттрок.
Варто зазначити, що в десятий сезон повернуться головні герої антології Сара Полсон і Еван Пітерс.
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У відео, яке опублікував Мерфі, грає трек Орвілла Пека Dead of Night, що може розцінюватися як відсилання до теми шоу.
- У вересні на кабельному телеканалі AMC вийшов 9-й сезон серіалу “Американської історії жахів”. Один з головних персонажів – реальний серійний вбивця Річард Рамірес, на рахунку якого з 1984 по 1985 рік було 13 вбивств, 5 замахів і 11 згвалтувань. Вбивця був арештований і відправлений у в’язницю за свої злочини в 100-му епізоді серіалу.