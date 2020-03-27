Про це він заявив під час відеоконференції саміту ЄС, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
Макрон вважає, що на тлі пандемії коронавірусу країни Євросоюзу повинні продемонструвати солідарність.
“На карту поставлено виживання європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, – це кінець Шенгенської зони”, – заявив французький президент.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок військової операції під назвою “Стійкість” (Résilience) для підтримки боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.