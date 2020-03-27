Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спалах коронавірусу COVID-19 може призвести до розпаду Шенгенської зони.

Про це він заявив під час відеоконференції саміту ЄС, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Макрон вважає, що на тлі пандемії коронавірусу країни Євросоюзу повинні продемонструвати солідарність.

“На карту поставлено виживання європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, – це кінець Шенгенської зони”, – заявив французький президент.