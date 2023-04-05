Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до КНР заявив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання України.

Про це повідомляє CNN.

Європа повинна продовжувати співпрацювати з Китаєм у таких важливих питаннях, як торгівля та війна в Україні, через “нашу спільну відповідальність за мир і стабільність”, заявив президент Франції Еммануель Макрон у французькій резиденції в Пекіні в середу.

Заява Макрона прозвучала під час його спільного візиту до КНР з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн

Франція розглядає цей візит як шанс підштовхнути Китай зробити більше для миру в Україні, але там, де європейські економічні інтереси також матимуть велике значення.

Китай може відігравати “важливу роль” у російсько-українській війні через тісні стосунки з РФ, сказав він, додавши, що було б неправильно дозволити Росії вести ексклюзивний діалог з Китаєм щодо шляху до миру в Україні.

У питанні торгівлі Макрон сказав, що Європа не повинна дисоціювати або відділятися від Китаю, назвавши це “фатальною помилкою” для континенту.