Про це повідомляє CNN.
Європа повинна продовжувати співпрацювати з Китаєм у таких важливих питаннях, як торгівля та війна в Україні, через “нашу спільну відповідальність за мир і стабільність”, заявив президент Франції Еммануель Макрон у французькій резиденції в Пекіні в середу.
Заява Макрона прозвучала під час його спільного візиту до КНР з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн
Франція розглядає цей візит як шанс підштовхнути Китай зробити більше для миру в Україні, але там, де європейські економічні інтереси також матимуть велике значення.
Китай може відігравати “важливу роль” у російсько-українській війні через тісні стосунки з РФ, сказав він, додавши, що було б неправильно дозволити Росії вести ексклюзивний діалог з Китаєм щодо шляху до миру в Україні.
У питанні торгівлі Макрон сказав, що Європа не повинна дисоціювати або відділятися від Китаю, назвавши це “фатальною помилкою” для континенту.
- Президент Франції Емманюель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.