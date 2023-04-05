Макрон та Байден планують залучити Китай до припинення війни РФ на території України – Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на заяву Єлисейського палацу.

“Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні”, – йдеться в документі.

Як повідомляється, Макрон і Байден сподіваються, що Китай допоможе сприяти спільним зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату.

Згідно із заявою китайського Міністерства закордонних справ, Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п’ятницю, 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним зустріч, щоб обговорити план двосторонніх відносин.