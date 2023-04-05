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Макрон та Байден планують залучити Китай до припинення війни РФ на території України – Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.

Середа, 5 квітня 2023, 08:57
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Про це сповіщає Reuters, посилаючись на заяву Єлисейського палацу.

“Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні”, – йдеться в документі.

Як повідомляється, Макрон і Байден сподіваються, що Китай допоможе сприяти спільним зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату.

Згідно із заявою китайського Міністерства закордонних справ, Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п’ятницю, 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним зустріч, щоб обговорити план двосторонніх відносин.

Теги: Франція, війна, Володимир Путін, Джо Байден, Еммануель Макрон, Китай, підтримка України, російсько-українська війна, США, телефонна розмова, Пекин

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