Макрон та Байден планують залучити Китай до припинення війни РФ на території України – Reuters

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на заяву Єлисейського палацу.
“Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення закінчення війни в Україні і взяти участь у побудові стійкого миру в регіоні”, – йдеться в документі.
Як повідомляється, Макрон і Байден сподіваються, що Китай допоможе сприяти спільним зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату.
Згідно із заявою китайського Міністерства закордонних справ, Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п’ятницю, 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним зустріч, щоб обговорити план двосторонніх відносин.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що КНР готується до війни. Глава країни розкрив тему в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав генералам “сміливо воювати”.
- Палата представників Конгресу США одностайно схвалила законопроєкт, згідно з яким КНР мають позбавити статусу “країни, що розвивається” у міжнародних організаціях.
- Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.