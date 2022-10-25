Про це повідомляє Le figaro.
24 жовтня Макрон зустрівся з Папою Римським. Після зустрічі французький президент зробив низку заяв, зокрема й щодо повномасштабної російсько-української війни.
На думку Макрона, католицька церква та релігійний діалог можуть допомогти у завершенні повномасштабної війни.
Саме тому президент Франції закликав Папу Франциска зателефонувати до президентів США та Росії, а також до очільника РПЦ патріарха Кирила, щоб посприяти “мирному процесу”.
“Нам потрібно, щоб США сіли за стіл перемовин, щоб посприяти мирному процесу. У Джо Байдена – справжні довірливі стосунки з Папою. І Папа може повпливати на нього для відновлення участі США щодо України”, – резюмував Макрон.
- Група з 30 лібералів Палати представників закликала президента США Джо Байдена різко змінити свою стратегію щодо війни в Україні та продовжити прямі переговори з Росією. Це вперше члени партії Байдена підштовхнули його змінити свій підхід до України.