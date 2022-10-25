Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Папа Римський Франциск повинен зателефонувати президенту США Джо Байдену, президенту РФ Володимиру Путіну та очільнику РПЦ патріарху Кирилу. На думку Макрона, це допоможе завершити російсько-українську війну.

Про це повідомляє Le figaro.

24 жовтня Макрон зустрівся з Папою Римським. Після зустрічі французький президент зробив низку заяв, зокрема й щодо повномасштабної російсько-української війни.

На думку Макрона, католицька церква та релігійний діалог можуть допомогти у завершенні повномасштабної війни.

Саме тому президент Франції закликав Папу Франциска зателефонувати до президентів США та Росії, а також до очільника РПЦ патріарха Кирила, щоб посприяти “мирному процесу”.

“Нам потрібно, щоб США сіли за стіл перемовин, щоб посприяти мирному процесу. У Джо Байдена – справжні довірливі стосунки з Папою. І Папа може повпливати на нього для відновлення участі США щодо України”, – резюмував Макрон.