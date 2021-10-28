Малайзійський гінеколог Джон Тан Інг Чин заявив, що винайшов презерватив, який можуть використовувати як чоловіки, так і жінки.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Засіб контрацепції Wondaleaf Unisex Condom виготовлено з медичного матеріалу – поліуретану, що застосовується як пов’язка при травмах та ранах. Цей матеріал тонкий та гнучкий, але міцний та водонепроникний.

Його винахідник сподівається, що презервативи дадуть людям можливість краще контролювати своє сексуальне здоров’я незалежно від статі чи сексуальної орієнтації.

“По суті, це звичайний презерватив з клейким покриттям, який прикріплюється до піхви або статевого члена, а також покриває прилеглу область для додаткового захисту”, – пояснив Тан.

Він додав, що контрацептиви Wondaleaf Unisex Condom пройшли кілька раундів клінічних досліджень та випробувань і будуть комерційно доступні у грудні цього року. Кожна коробка Wondaleaf містить два презервативи й коштуватиме 14,99 рінггіти (3,61 долара).