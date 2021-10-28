Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Засіб контрацепції Wondaleaf Unisex Condom виготовлено з медичного матеріалу – поліуретану, що застосовується як пов’язка при травмах та ранах. Цей матеріал тонкий та гнучкий, але міцний та водонепроникний.

Фото: Reuters

Його винахідник сподівається, що презервативи дадуть людям можливість краще контролювати своє сексуальне здоров’я незалежно від статі чи сексуальної орієнтації.

“По суті, це звичайний презерватив з клейким покриттям, який прикріплюється до піхви або статевого члена, а також покриває прилеглу область для додаткового захисту”, – пояснив Тан.

Він додав, що контрацептиви Wondaleaf Unisex Condom пройшли кілька раундів клінічних досліджень та випробувань і будуть комерційно доступні у грудні цього року. Кожна коробка Wondaleaf містить два презервативи й коштуватиме 14,99 рінггіти (3,61 долара).

  • В американському штаті Каліфорнія заборонили знімати презерватив без усної згоди до завершення статевого акту.