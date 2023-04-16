За даними синоптиків, у неділю, 16 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей прогнозується невеликий, місцями помірний дощ. На решті території очіується без істотних опадів.

Вітер прогнозується переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8°, у східній частині та в Карпатах – 0-5° тепла; вдень – 11-16°, на Закарпатті та в Криму – до 20°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У столиці вночі температура повітря дорівнюватиме 6-8° тепла, вдень – 13-15°.