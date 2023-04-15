У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 15 квітня

За даними синоптиків у суботу, 15 квітня, частина України опиниться у полоні дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на Правобережній частині Україні – помірні опади у вигляді дощу. У решті областей вдень без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, на півдні місцями +14…+19, а в Карпатах – від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні вдень дощитиме. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько +10 градусів.