За даними синоптиків, у неділю, 5 березня, на всій території очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди - опади.

Про це повідомляє Укрігдрометцентр.

Вночі в західних та північних областях прогнозується невеликий сніг, вдень в Карпатському регіоні очікується невеликий сніг з дощем, на решті території – без істотних опадів.

За даними синоптиків, вітер буде західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі очікується 1-6° морозу, вдень – 0-5° тепла. У південній частині вночі температура повітря дорівнюватиме 0-5° тепла, вдень – 5-10° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі буде дорівнювати 1-6° морозу, вдень – 0-5° тепла. У столиці вночі очікується 3-5° морозу, вдень – 1-3° тепла.