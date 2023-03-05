Про це повідомляє Укрігдрометцентр.
Вночі в західних та північних областях прогнозується невеликий сніг, вдень в Карпатському регіоні очікується невеликий сніг з дощем, на решті території – без істотних опадів.
За даними синоптиків, вітер буде західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі очікується 1-6° морозу, вдень – 0-5° тепла. У південній частині вночі температура повітря дорівнюватиме 0-5° тепла, вдень – 5-10° тепла.
У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі буде дорівнювати 1-6° морозу, вдень – 0-5° тепла. У столиці вночі очікується 3-5° морозу, вдень – 1-3° тепла.
- Незабаром Сонце стане більш активним, ніж за останні десять років, що може призвести до низки проблем на Землі, зокрема до перебоїв з електропостачанням та проблем зі зв’язком.