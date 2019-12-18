Про це повідомив американський телеканал ABC News, посилаючись на два джерела.

За даними журналістів, 70-річного Манафорта госпіталізували з в’язниці в Пенсільванії через серцевий напад.

Інсайдери стверджують, що Манафорт проходить стаціонарне лікування ще з минулого четверга, а його стан здоров’я характеризується як стабільний.

Журналісти звернулися за коментарем до адвоката Манафорта, Тодда Бланша, але той відповів, що не спілкувався зі своїм клієнтом близько тижня. Що стосується призначеного на середу, 18 грудня, судового засідання, то на нього Манафорт не з’явиться “за станом здоров’я”.

“Звичайно, його сім’я і друзі надзвичайно стурбовані його здоров’ям і досі не мають повного розуміння про те, як він себе почуває і чи не потребує він чого-небудь. Сьогодні ми з полегшенням дізналися, що стан містера Манафорта стабільний, і ми сподіваємося, що він швидко одужає”, – заявив адвокат.

У федеральному бюро в’язниць заявили, що не можуть давати коментарі про стан здоров’я кого-небудь з ув’язнених з міркувань безпеки і конфіденційності.

На телеканалі нагадали, що ще в 2018 році Манафорт користувався інвалідним візком під час судових засідань, посилаючись на серйозні ускладнення стану здоров’я і спеціальну дієту. Тоді це стало одним з пунктів захисту з проханням про поблажливість суду.