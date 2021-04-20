Футбольний клуб "Манчестер Сіті" на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.

Про це повідомляється на сайті команди.

“Футбольний клуб “Манчестер Сіті” може підтвердити, що він офіційно ввів в дію процедури виходу з групи, що розробляє плани Європейської Суперліги”, – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили про вихід лондонського “Челсі”, “Ліверпуля”, “Манчестер Юнайтед”, мадридського “Атлетіко” і “Барселони”. Однак офіційних заяв від клубів поки не було. “Манчестер Сіті” став першим, офіційно оголосив про вихід з Суперліги.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА. Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.