Дослідницька компанія National Research Group (NRG) провела масштабне опитування американських глядачів, щоб виявити найбільш якісні, на їхню думку, розважальні франшизи в сегментах кіно, ігор та серіалів.

Про це повідомляє видання Variety.

Починаючи з січня 2019 року, компанія NRG опитала понад 350 тисяч людей щодо 700 розважальних франшиз.

Опитування мало на меті з’ясувати, які з франшиз споживачі в США вважають найбільш сміливими, надихаючими і такими, що змушують замислитися.

У підсумку 70% першої двадцятки франшиз займають творіння кіностудії Disney (серіал “Мандалорець” очолив рейтинг) і Marvel (“Месники”, “Чорна пантера”, “Вартові Галактики”, “Залізна людина”, “Людина-павук”).

Конкуренцію їм зміг скласти тільки Netflix (три позиції в ТОП-10 – серіали “Дивні дива”, “Відьмак” та “Озарк”).

ТОП-20 кращих розважальних франшиз виглядає наступним чином:

• The Mandalorian / “Мандалорець”;

• Avengers / “Месники”;

• Stranger Things / “Дивні дива”;

• John Wick / “Джон Вік”;

• Black Panther / “Чорна пантера”;

• Guardians of the Galaxy / “Вартові Галактики”;

• The Witcher / “Відьмак”;

• Ozark / “Озарк”;

• Spider-Man: Into the Spider-Verse / “Людина-павук: Навколо всесвіту”;

• Black Widow / “Чорна вдова”;

• Deadpool / “Дедпул”;

• Thor / “Тор”;

• Iron Man / “Залізна людина”;

• Mario Bros. / “Брати Маріо”;

• Toy Story / “Історія іграшок”;

• Doctor Strange / “Доктор Стрендж”;

• Spider-Man / “Людина-павук”;

• Coco / “Таємниця Коко”;

• The Lion King / “Король Лев”;

• Hamilton / “Гамільтон”.

Що стосується найбільш популярних ігрових франшиз, учасники опитування, окрім Mario Bros., часто називали серію відеоігор “Animal Crossing”, “Fall Guys” та “Among Us”.

Наймолодша аудиторія (13-24) також відзначила мультиплікаційний серіал “Губка Боб Квадратні Штани” та серію мультфільмів “Шрек” (у першу чергу завдяки мемам та онлайн-відео).