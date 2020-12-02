Про це повідомляє видання Variety.
Починаючи з січня 2019 року, компанія NRG опитала понад 350 тисяч людей щодо 700 розважальних франшиз.
Опитування мало на меті з’ясувати, які з франшиз споживачі в США вважають найбільш сміливими, надихаючими і такими, що змушують замислитися.
У підсумку 70% першої двадцятки франшиз займають творіння кіностудії Disney (серіал “Мандалорець” очолив рейтинг) і Marvel (“Месники”, “Чорна пантера”, “Вартові Галактики”, “Залізна людина”, “Людина-павук”).
Конкуренцію їм зміг скласти тільки Netflix (три позиції в ТОП-10 – серіали “Дивні дива”, “Відьмак” та “Озарк”).
ТОП-20 кращих розважальних франшиз виглядає наступним чином:
• The Mandalorian / “Мандалорець”;
• Avengers / “Месники”;
• Stranger Things / “Дивні дива”;
• John Wick / “Джон Вік”;
• Black Panther / “Чорна пантера”;
• Guardians of the Galaxy / “Вартові Галактики”;
• The Witcher / “Відьмак”;
• Ozark / “Озарк”;
• Spider-Man: Into the Spider-Verse / “Людина-павук: Навколо всесвіту”;
• Black Widow / “Чорна вдова”;
• Deadpool / “Дедпул”;
• Thor / “Тор”;
• Iron Man / “Залізна людина”;
• Mario Bros. / “Брати Маріо”;
• Toy Story / “Історія іграшок”;
• Doctor Strange / “Доктор Стрендж”;
• Spider-Man / “Людина-павук”;
• Coco / “Таємниця Коко”;
• The Lion King / “Король Лев”;
• Hamilton / “Гамільтон”.
Що стосується найбільш популярних ігрових франшиз, учасники опитування, окрім Mario Bros., часто називали серію відеоігор “Animal Crossing”, “Fall Guys” та “Among Us”.
Наймолодша аудиторія (13-24) також відзначила мультиплікаційний серіал “Губка Боб Квадратні Штани” та серію мультфільмів “Шрек” (у першу чергу завдяки мемам та онлайн-відео).
- Кінокомпанія Disney розпочала роботу над третьою частиною “Дедпула”. Третю частину франшизи зніме кіностудія Marvel Studios, яку в 2019 купила Disney.