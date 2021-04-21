Офіс окружного прокурора Мангеттену (округ міста Нью-Йорк) Сайрус Р. Венс-молодший оголосив, що більше не переслідуватиме осіб за проституцію і неліцензований масаж.

Про це повідомляє американська газета The New York Times

Офіс окружного прокурора Мангеттену оголосив в середу, 21 квітня, що більше не буде переслідувати за законом проституцію і неліцензований масаж. Окружний прокурор Сайрус Р. Венс-молодший попросив суддю відхилити 914 відкритих справ, пов’язаних з цим.

Також він попросив відхилити 5080 справ, пов’язаних із таких званим “тинянням задля проституції”. Таке звинувачення отримували ті, хто, як видавалося, збиралися отримати сексуальні послуги, або ж навпаки — виглядав як проституйована жінка чи чоловік.

Чимало з цих справ стосуються 1970-1980 років, коли Нью-Йорк вів запеклу боротьбу з проституцією. Сьогоднішнє оголошення свідчить про істотні зміни у підході окружного прокурора Мангеттену до цієї проблеми.

“За останнє десятиліття ми дізналися від тих, у кого є життєвий досвід, і з нашого власного досвіду на місцях: кримінальне переслідування проституції не робить нас більш захищеними, надто часто призводить до протилежного результату через подальшу маргіналізацію вразливих жителів Нью-Йорка”, — прокоментував прокурор.

Водночас переслідування за вчинення злочинів, пов’язаних із проституцією, як заохочення до проституції, пропаганда проституції та секс-торгівля, триватиме. Фактично це означає, що офіс продовжуватиме переслідувати сутенерів, а також людей, які платять за секс, але не каратиме людей, які нею займаються.

Інший округ Нью-Йорка, Бруклін, також не переслідує людей, заарештованих за проституцію, а замість цього направляє їх до соціальних служб. Окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес в січні відмовився від розгляду сотень відкритих справ, пов’язаних з проституцією, і планує закрити іще тисячі. У березні з також ж ініціативою виступили окружні прокурори Квінса і Бронкса.