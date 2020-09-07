Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та легких наркотиків.

Про це він розповів у інтерв’ю “Українським новинам”.

“Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з’являються погані ідеї. Тому не підтримую”, – прокоментував Разумков можливу легалізацію легких наркотиків.

Щодо проституції, спікер заявив, що вона теж не “для українських реалій”.

“Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг”, – сказав спікер.