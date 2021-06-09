У штаті Вашингтон громадяни, які вакцинуються проти коронавірусу, можуть отримати на вибір: марихуану, пиво, вино чи алкогольний коктейль.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Таким бонусом можуть скористатися повнолітні американці (від 21 року). Рішення про видачу самокрутки з марихуаною за зроблене щеплення проти коронавірусу ухвалили в Раді штату з продажу алкогольних напоїв та канабісу.

Отримати марихуану в обмін на зроблене щеплення можна буде до 12 липня.

Самокрутки з марихуаною передбачається отримувати в авторизованих пунктах продажу канабісу, засвідчивши факт вакцинації. Якщо житель штату не хоче брати марихуану, він може обрати іншу “винагороду” – вино, пиво чи коктейль.

Наразі в штаті Вашингтон повністю вакциновано понад 49% населення. Хоча б одну дозу вакцини отримали 58% населення.

Аналогічна “акція” перед цим була в штаті Аризона. Мешканці штату віком від 21 року могли отримати самокрутку чи жувальну гумку з канабісом. У Нью-Йорку активісти руху Marijuana Justice пропонували тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу самокрутки з канабісом. Тоді охочих отримати безплатно марихуану було надзвичайно багато.