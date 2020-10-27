Лідер команди "Європейської Солідарності" на виборах до Київради Марина Порошенко подякувала виборцям за підтримку і розповіла про першочергові кроки фракції.

Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

Вона повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів “Європейська Солідарність” перемогла у Києві з результатом 20,29% та отримає найбільшу фракцію у Київраді.

“Сьогодні я вітаю нашу команду з перемогою на виборах до Київської міської ради. А також щиро дякую усім, хто віддав свої голоси за “Європейську Солідарність”. Згідно опрацьованих 100% протоколів, “Європейська Солідарність” посіла перше місце на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців. І завдяки вашій підтримці ми матимемо найбільшу фракцію. Друге місце виборола партія діючого мера з результатом – 19,44%”, – зазначила Марина Порошенко.

За її словами, “Європейська Солідарність” ніколи не допустить реваншу проросійських сил, не дасть призначати в столиці кураторів та “смотрящих” з Банкової, зможе захистити й продовжити реформи, які були започатковані ще у 2014 році. Перш за все – реформу децентралізації.

“Ми власним прикладом показали, як треба об’єднуватися демократичним силам, коли не висунули свою кандидатуру на посаду міського голови. А висловили підтримку діючому меру. Тому своєю перемогою він також має завдячувати і виборцям “Європейської Солідарності”, – переконана Марина Порошенко.

“У новому складі Київської міської ради ми закликаємо об’єднуватися довкола конструктивної роботи на користь столиці та її мешканців. Разом з тим, ми будемо тією контролюючою силою, яка не дасть протягнути непрозорі рішення та корупційні схеми. Як переможці виборів, ми наполягаємо на формуванні більшості в Київраді навколо наших принципів і завдань, які потрібно вирішувати”, – наголошує Марина Порошенко.

За її словами, у пріоритеті має бути невідкладна реалізація чіткого плану боротьби з Covid-19 та підтримка лікарів і забезпечення лікарень; проведення повного аудиту міського бюджету та підготовка принципово іншого, соціально-орієнтованого бюджету на 2021 рік. А також затвердження остаточного і збалансованого нового Генерального плану міста, який унеможливить хаотичну забудову та брудні схем в будівельній галузі; розв’язання проблем транспорту та інфраструктури; підтримка та захист малого і середнього бізнесу.

“Не менш важливим для нас є підтримка освіти та культура, які точно будуть нашим пріоритетом. На наше глибоке переконання, Київ завжди був особливим містом. Своєрідним форпостом для всієї країни, з якого починалися політичні та громадянські рухи, які потім поширювалися на всю Україну. Саме Київ на цих виборах сказав своє тверде слово”, – переконана Марина Порошенко.

“Наша перемога – це ваш вибір майбутнього столиці, її європейського вектору розвитку та якості життя. Це вибір політичної сили, яка чітко реалізує рух України до Європейського Союзу та НАТО. Ми вдячні кожному з вас за цю оцінку і довіру. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб виправдати її. Київ – це точно європейська столиця”, – наголошує лідер київської команди “ЄС”.