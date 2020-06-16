Про це повідомляється на сайті NASA.

Фото були зроблені 5 червня 2020 року через 75 хвилин після заходу сонця на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity).

В агентстві уточнили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об’єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.

Отриманий кадр наочно демонструє, як же далеко марсохід знаходиться від “дому”.

Земля і Венера видніються на фото як невеликі крапки світла в небі над Червоною планетою. Як пояснюють у NASA, вони здаються лише маленькими тьмяними крапками через відстань і марсіанський пил. Зазвичай же планети з поверхні Марса здаються яскравими зірками.

У лівому нижньому кутку знімка можна помітити частину скелі під назвою Вежа Б’ютта (Tower Butte), яку марсохід досліджує вже більше року.

З моменту приземлення на Червону планету в 2012 році Curiosity надіслав на Землю знімки синіх марсіанських заходів сонця і астероїдів. Він також зміг сфотографувати Меркурій і два супутника Марса – Фобос і Деймос.

ДОВІДКА. Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат повинен пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських ґрунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни. Запуск Curiosity на Марс відбувся 26 листопада 2011 року, м’яка посадка на поверхню Марса – 6 серпня 2012 року.