Американський мільярдер Ілон Маск, який став новим власником Twitter, наказав розпочати звільнення співробітників. Поки масштаб скорочень не вдалося визначити.

Про це повідомило The New York Times.

Новий власник наказав провести скорочення штабу по всій компанії. Деякі команди планують скоротити більше, ніж інші.

Менеджерів попросили скласти списки співробітників на скорочення. Звільнення відбудуться до 1 листопада. Після цієї дати працівники мали б отримати гранти на акції як частину своєї компенсації.

Зазначимо, що зазвичай подібні гранти становили значну частку заробітної плати працівників. Якщо Ілон Маск звільнить їх до 1 листопада, то може уникнути їхньої виплати.

Поки у Twitter працює близько 7 500 співробітників.