Співзасновник і голова Tesla Ілон Маск заявив, що йому не подобається бути гендиректором компанії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Так, Маск виступив в суді, де його звинувачують у здійсненні тиску на членів ради директорів компанії з метою укладання угоди на 2,6 мільярда доларів з купівлі фірми з виробництва сонячних панелей SolarCity.

“Я швидше ненавиджу це (роботу гендиректора, – ред.), і я б вважав за краще витрачати свій час на проєктування і розробку”, – сказав він в суді США.

На момент угоди Маск володів 22% акцій Tesla і компанії з виробництва сонячних панелей, заснованої його двоюрідними братами.

“Оскільки це була угода з обміну акцій, і я володів майже однаковим відсотком від обох компаній, фінансової вигоди не було”, – додав він.

Він також заперечив вчинення тиску на членів ради директорів, заявивши, що угода є частиною “генерального плану” по створенню доступних автомобілів з екологічно чистими джерелами живлення.