Вадим Арістов, який називає себе лікарем-інфекціоністом та стратегом, закликав власника компанії Tesla Ілона Маска не відповідати Уляні Супрун, колишній главі МОЗ, на її прохання надіслати в Україну апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це Арістов написав в коментарях під проханням Супрун.

За його словами, питання про постачання апаратів ШВЛ треба вирішувати з президентом України Володимиром Зеленським, а не з Супрун.

“Мене звуть Вадим Арістов, я лікар-інфекціоніст і стратег з України. У нас дійсно є тільки 7% від потреби в вентиляторах. Але, будь ласка, обговоріть це питання з президентом Зеленським безпосередньо, так як Супрун – людина, відповідальна за цю катастрофу” , – написав він.

Але пізніше він написав ще один коментар: “Я переформулюю своє повідомлення. Україна дійсно потрібна така допомога. У нас дійсно не вистачає вентиляторів. Але нам потрібно тільки уповноважити центральний уряд. Оскільки існує велике внутрішньополітичне тиск, який послаблює уряд в його зусиллях по боротьбі з COVID-19 “.

Але саме перший коментар викликав хвилю гніву у користувачів. Вони “прийшли” на його сторінку в Facebook. Сам Арістов заявив, що його атакували боти та фанати Супрун:

Ось деякі коментарі під цією публікацією:

А ще Вадим Арістов вважає, що попередній міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пробув на своїй посаді всього 26 днів через “атаки Супрун”.

У свою чергу посольство України в США також звернулося до Ілона Маска з проханням надати допомогу Україні, підкреслюючи, що пік захворювань в Україні припаде на квітень: