В Україні попри відключення електроенергії працюють майже всі кафе та ресторани. Проте помітно впав обіг закладів — в середньому на 8%.

Про це йдеться в дослідженні Opendatabot та компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, повідомляє її співвласник Родіон Єрошек.

Зазначається, що після першого блекауту кількість закладів харчування, що працюють, не змінилась суттєво. Найбільше кафе та ресторанів, які зупинили роботу в Житомирській та Одеській областях — 3-5%.

Однак, впали показники обігу:

Кіровоградській (-16%);

Волинській області (-14%);

Миколаївській (-13%);

Одеській (-12%);

Києві, Полтавській та Чернігівській областях (-11%).

Згодом, після другого масованого обстрілу 23 листопада найбільше постраждали заклади у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях. Водночас в Житомирській області 4% закладів поновили свою роботу.

Згідно з дослідженням “другий блекаут” скоротив обіги кафе та ресторанів на 8%. Наразі ті, хто встиг встанови вити генератори вже адаптувалися. Деякі навіть, бачать касовий зріст.