Про це йдеться в дослідженні Opendatabot та компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, повідомляє її співвласник Родіон Єрошек.
Зазначається, що після першого блекауту кількість закладів харчування, що працюють, не змінилась суттєво. Найбільше кафе та ресторанів, які зупинили роботу в Житомирській та Одеській областях — 3-5%.
Однак, впали показники обігу:
- Кіровоградській (-16%);
- Волинській області (-14%);
- Миколаївській (-13%);
- Одеській (-12%);
- Києві, Полтавській та Чернігівській областях (-11%).
Згодом, після другого масованого обстрілу 23 листопада найбільше постраждали заклади у Черкаській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях. Водночас в Житомирській області 4% закладів поновили свою роботу.
Згідно з дослідженням “другий блекаут” скоротив обіги кафе та ресторанів на 8%. Наразі ті, хто встиг встанови вити генератори вже адаптувалися. Деякі навіть, бачать касовий зріст.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.