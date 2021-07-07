Про це йдеться в дослідженні, проведеному Ліверпульський університет за підтримки уряду, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Пілотна схема тестування спільноти була запущена в листопаді і пропонувала всім в місті пройти тестування, незалежно від того, чи є у них симптоми. В рамках дослідження 283 338 жителів Ліверпуля були протестовані.
Дослідники прийшли до висновку, що тестування в співтоваристві призвело до збільшення виявлення випадків захворювання на 18% і скорочення числа випадків на 21% в порівнянні з іншими регіонами до середини грудня.
“Пілотний проєкт в Ліверпулі показав, що тестування на рівні спільноти може працювати, і воно працює добре, якщо воно є гнучким на національному рівні і засновано на місцевих умовах”, – сказав професор університету Ліверпуля Іен Бьюкен.
Деякі вчені поставили під сумнів використання швидких тестів, заявивши, що вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, і регулюючий орган США попередив, що ефективність тесту Innova, використовуваного в Великобританії, не була належним чином встановлена.
Незважаючи на побоювання з приводу більш низької точності тестів в порівнянні з тестами ПЛР, дослідники з Ліверпуля заявили, що пристрої виявляють більшість випадків з високим вірусним навантаженням.
- У грудні у Чехії почали масове тестування на COVID-19 – всі бажаючі могли здати швидкий тест на антигени.