Завдяки програмі масового експрес-тестування кількість випадків COVID-19 в англійському місті Ліверпуль скоротилося більш ніж на 20%.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Ліверпульський університет за підтримки уряду, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Пілотна схема тестування спільноти була запущена в листопаді і пропонувала всім в місті пройти тестування, незалежно від того, чи є у них симптоми. В рамках дослідження 283 338 жителів Ліверпуля були протестовані.

Дослідники прийшли до висновку, що тестування в співтоваристві призвело до збільшення виявлення випадків захворювання на 18% і скорочення числа випадків на 21% в порівнянні з іншими регіонами до середини грудня.

“Пілотний проєкт в Ліверпулі показав, що тестування на рівні спільноти може працювати, і воно працює добре, якщо воно є гнучким на національному рівні і засновано на місцевих умовах”, – сказав професор університету Ліверпуля Іен Бьюкен.

Деякі вчені поставили під сумнів використання швидких тестів, заявивши, що вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, і регулюючий орган США попередив, що ефективність тесту Innova, використовуваного в Великобританії, не була належним чином встановлена.

Незважаючи на побоювання з приводу більш низької точності тестів в порівнянні з тестами ПЛР, дослідники з Ліверпуля заявили, що пристрої виявляють більшість випадків з високим вірусним навантаженням.