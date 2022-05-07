У ніч на 7 травня російські окупанти масово обстрілювали міста у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, окупанти обстрілювали і ліню фронту, і завдавали ударів по містах у тилу.

Найбільше цієї ночі дісталось Бахмуту, який опинився під авіаобстрілом росіян. Унаслідок дій окупантів загинула як мінімум одна людина, однак, додав Кириленко, є підстави вважати, що жертв буде більше. Також через нічну атаку окупантів повністю зруйновано 2 будинки у Бахмуті, а ще 11 будинків та приміщення декількох підприємств зазнали пошкоджень.

У Малотаранівці, що під Краматорськом, унаслідок обстрілів росіян поранено двох осіб, пошкоджено 7 житлових будинків, магазин та клуб.

Під авіаударом російських загарбників опинилась Дружківка: пошкоджено 4 багатоповерхівки, школа, автостоянка та приміщення підприємства. Щодо постраждалих інформації немає.

Одна людина отримала поранення унаслідок обстрілів Дробишева, що під Лиманом.

Також окупанти обстріляли Костянтинівку – наслідки обстрілів ще уточнюють.

Всю ніч загарбники обстрілювали Світлодарський та Очеретинський напрямки. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Під ранок 7 травня окупанти здійснили атаку на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки відбули українські воїни.

Кириленко укотре закликав мешканців Донецької області евакуюватись до більш безпечних регіонів та наголосив, що мирні мешканці для росіян – всього лиш мішені.