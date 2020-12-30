У норвезькій комуні Еррум неподалік від Осло стався серйозний зсув ґрунту, в результаті чого були зруйновані будинки і постраждали люди.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався рано вранці в середу, 30 грудня, на відстані приблизно 30 км на північ від столиці Норвегії – Осло.

Зсув зачепив житловий район населеного пункту Аск, де проживає близько 5000 людей. Йдеться про територію в 210 000 кв.м. Як повідомляє видання The Local, в результаті було зруйновано не менше 14 будинків. Щонайменше десять осіб отримали поранення. Один із потерпілих знаходиться в критичному стані.

Також є зниклі безвісти. Спочатку повідомлялося, що безвісти зникла 21 людина. Згідно з останніми даними Reuters, такими вважаються 15 людей.

“Ми не знаємо, чи знаходяться ці люди в зоні зсуву, або ж вони поїхали у відпустку чи іншим чином не можуть зв’язатися з поліцією”, – йдеться в заяві правоохоронних органів.

Є інформація, що кілька людей опинилися в пастці, а деяким вдалося зателефонувати родичам із проханням про допомогу.

У пошуково-рятувальній операції задіяні всі наявні ресурси, включно з вертольотами.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum. Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl — (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020

Згідно з даними поліції, близько 700 осіб були евакуйовані з цього району.

На фото з місця інциденту видно велику воронку, по краях якої над прірвою звисають будівлі.

“Поліція розцінює це як катастрофу”, – заявив у коментарі журналістам керівник місцевої поліцейської операції Роджер Петтерсен, якого цитує агентство ВВС.

Як причину інциденту називають велику кількість опадів, яка в останні дні випала на півдні Норвегії. Це, можливо, призвело до зсуву глинистого ґрунту.

На інцидент відреагувала прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг.

“Мені боляче бачити, як сили природи спустошили Еррум. Мої думки звертаються до всіх, хто постраждав від зсуву”, – написала вона в Twitter.