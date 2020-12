Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався рано вранці в середу, 30 грудня, на відстані приблизно 30 км на північ від столиці Норвегії – Осло.

Також є зниклі безвісти. Спочатку повідомлялося, що безвісти зникла 21 людина. Згідно з останніми даними Reuters, такими вважаються 15 людей.

“Ми не знаємо, чи знаходяться ці люди в зоні зсуву, або ж вони поїхали у відпустку чи іншим чином не можуть зв’язатися з поліцією”, – йдеться в заяві правоохоронних органів.

Є інформація, що кілька людей опинилися в пастці, а деяким вдалося зателефонувати родичам із проханням про допомогу.

У пошуково-рятувальній операції задіяні всі наявні ресурси, включно з вертольотами.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.

Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl

— (っ◔◡◔)っ 🎄 coxy 🎄 (@coxy) December 30, 2020